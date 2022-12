Basisschool Reninge krijgt aanzienlijke subsidie voor verbouwingswerken

“We zullen de vlinderklas en kapel verbouwen tot een nieuwe eetzaal met een open keuken. Momenteel eten de kindjes over de middag in de Annuntiatenzaal. Die ruimte kunnen we dan uitsluitend als turnzaal gebruiken of wanneer er grote activiteiten plaatsvinden. Nog deze maand beslissen we wie de aannemer is. Hopelijk kunnen we in maart volgend jaar starten zodat het project tegen de zomervakantie is afgerond. De 140 kinderen kunnen tijdens de werken gewoon op school blijven.” De totale kostprijs is geraamd op 185.000 euro.