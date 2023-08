Bieke en Pietro kochten jaar geleden hun droomhuis, nu staan ze met drie kinderen op straat: “We zijn meer dan 50.000 euro kwijt”

Bieke van Camp (30) en haar echtgenoot Pietro Chiarini (35) uit Lier dachten begin 2022 hun droomwoning gevonden te hebben in Miskom-Dorp in Kortenaken. Ze gingen een contract aan met de aannemer voor de verdere afwerking van de woning, betaalden een fiks voorschot en dachten dat de woning klaar zou zijn tegen de geboorte van hun derde kindje. Maar de droom werd een nachtmerrie: “Lorenzo was amper drie dagen oud toen we plots geen dak meer boven het hoofd hadden.”