Hevig onweer zet straten en kelders onder water, maar schade blijft beperkt: twintigtal kinderen geëvacu­eerd uit crèche, brand in vakantie­park na bliksemin­slag

Felle onweersbuien met een rist bliksemschichten en hevige regenval hebben donderdagnacht en vrijdagmorgen wateroverlast veroorzaakt op verschillende plekken in Vlaanderen. Grote schade is er gelukkig niet, maar heel wat straten en kelders kwamen wel onder water te staan. Wij maakten een overzicht per provincie.