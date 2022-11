Zes Hagelandse gemeenten doven openbare verlichting

Tienen RZ Tienen stelt nieuwe operatiero­bot voor aan grote publiek

Graag nodigt het RZ Tienen u uit op hun symposium ‘robotchirurgie in RZ Tienen’ op zaterdag 19 november. Tijdens dit infomoment stellen ze hun nieuwe hightech operatierobot voor aan het grote publiek én heeft men het in mensentaal over prostaatkanker. De robotchirurgie is een belangrijke stap in de behandeling van prostaatkanker; het vroeg opsporen ervan is zeker zo belangrijk.

15 november