Zes Albanezen riskeren drie jaar cel voor runnen wietplantage

De politie kwam de plantage op het spoor, na controle van de wagen van de 31-jarige A.M. in oktober vorig jaar. M. was met 505 stekken onderweg naar het kweekpand in Linter. Tijdens vijf maanden zou er minstens éénmaal geoogst zijn. In het huis werden twee kweekruimtes aangetroffen. Tijdens de huiszoeking waren drie mannen aan het werk ter plaatse. Zij verklaarden dat ze in opdracht van tweede beklaagde M. S. (39) het huis aan het verbouwen waren. S. had dat een jaar eerder gekocht en zou de renovaties gepland hebben op aanraden van een andere beklaagde, E.P. (35). Verder zou zij niets met de plantage te maken hebben gehad. Qua strafmaat werden ze allen over dezelfde kam geschoren: er werd drie jaar voor elk gevorderd. Er werd voor 16.000 euro elektriciteit afgetapt. Dat bedrag wordt teruggevorderd door Fluvius. Vonnis 27 juni.