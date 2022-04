Werk mee aan het klimaatactieplan voor een gezond en duurzaam Linter!

Een klimaatverhaal steunt op inwoners, gemeente, ondernemers, bedrijven, landbouwers, scholen en verenigingen die stuk voor stuk mee werken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Jouw hulp is nodig! Kan het volgens jou anders en beter? Hoe kan de gemeente zich wapenen tegen de klimaatverandering? Kunnen we duurzamer leven? We horen graag je mening en zoeken samen naar haalbare oplossingen en acties. Al je ideeën, suggesties of voorstellen die we zeker niet mogen vergeten in ons gemeentelijk klimaatactieplan, zijn welkom. Want we gaan met z’n allen voor een verbeterd klimaat. Vul snel deze vragenlijst in.