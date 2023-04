WEER. Zwaarbewolkt in Linter vanochtend

VOETBAL EERSTE PROVINCIALE Luc Reumers en Zepperen-Brustem weten waar ze naar toe willen: “Een vaste waarde worden in het nationaal voetbal

Afgelopen weekend vierde Zepperen-Brustem de titel in eerste provinciale en beukte hiermee de deur open naar het nationale voetbal. Het is ondertussen acht jaar geleden dat Zepperen en Brustem de handen in elkaar sloegen en fusioneerden. Sterke man in dit succesvol verhaal is voorzitter David Bamps, die na vier jaar voorzitterschap eindelijk de vruchten kan plukken. Op sportief vlak haalde hij in december 2021 Luc Reumers als trainer binnen en deze samenwerking bleek een succesverhaal. Reumers vond enkele gerichte versterkingen, deed de puzzelstukken perfect in elkaar vallen en bracht regelmaat en discipline in het team.