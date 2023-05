WEER. Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Linter

Opgewaar­deer­de Deysbeek krijgt permanent onttrek­kings­ver­bod

De Deysbeek in Ezemaal werd recent opgenomen als gerangschikte onbevaarbare waterloop in de digitale atlas der waterlopen (www.waterinfo.be/digitaleatlas). Het ministerieel besluit hieromtrent verscheen op 19 april in het Belgisch staatsblad. Nu de Deysbeek gerangschikt is als onbevaarbare waterloop valt ze ook onder het permanent onttrekkingsverbod dat gouverneur Spooren op 16 december 2021 heeft afgekondigd in het stroomgebied van de Waarbeek. De rangschikking als onbevaarbare waterloop geeft ons een bijkomende garantie om de opgewaardeerde Deysbeek maximaal te beschermen.