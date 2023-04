WEER. In Linter heldere ochtend

Service­flats na vijf jaar eindelijk in gebruik

Door een rechtszaak tussen de eigenaar en de oorspronkelijke exploitant staat het private serviceflatgebouw langs de Dries in Glabbeek al ruim 5 jaar leeg. En ook al heeft de gemeente zelf niets te maken met dit gebouw dat in privébezit is, toch bemiddelde de burgemeester meermaals tussen de partijen en voerde het gemeentebestuur eind verleden jaar nog de druk op door het complex op te nemen in het gemeentelijk leegstandsregister. Deze week vernam de gemeente van de eigenaar dat er eindelijk een akkoord bereikt is met een exploitant die tegen deze zomer nog de serviceflats zal gaan uitbaten.