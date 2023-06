WEER. Heldere ochtend in Linter

IN BEELD. Limburgse onderne­mers zetten zomer goed in bij Kasteel van Ordingen

150 Limburgse ondernemers werden afgelopen week in echte paparazzistijl verwelkomd in zomerbar Jardin du Commandeur aan het Kasteel van Ordingen. Lifestyle Limburg, dat in het verleden al drie koffietafelboeken uitbracht over dé tips in Limburg, verwelkomde hen voor een zomers netwerkevent waarbij de nieuwste trends in de kijker stonden.