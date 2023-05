WEER. Helder weer in Linter vanochtend

HUIZEN­JACHT. Brustem, waar de rust na de illegale rave is terugge­keerd: “Zalig wonen tussen de bloeiende fruitbloe­sems”

Op zoek naar een nieuwe stek in Limburg of gewoon benieuwd naar de prijzen en waarom mensen er graag wonen? Elke week zoeken wij het voor jou uit met een lokale vastgoedexpert. Deze week bezoeken we de Truiense deelgemeente Brustem met Jan Roggen van De Woonmakers.