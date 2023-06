WEER. Helder weer in Linter vanochtend

CC De Kruisboog lanceert nieuw programma seizoen 2023-2024

Al zin in het nieuwe cultuurseizoen? Wij ook! CC De Kruisboog stelt zijn programma voor het nieuwe cultuurseizoen voor. Het aanbod bestaat uit 44 avond- en 13 familievoorstellingen. Daarnaast is er een uitgebreide schoolprogrammatie en een filmaanbod. Nieuw dit jaar zijn de voorstellingen op locatie in de Paterskerk, de kerk van Oorbeek en de Serre in het Stadspark.