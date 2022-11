Twintiger voor rechter na slagen aan politie

Glabbeek Na 10 jaar ambitieus Dorpspar­tij­be­leid is burgemees­ter Peter Reekmans opnieuw kandidaat om zichzelf voor een derde keer op te volgen in 2024

De Dorpspartij voert intussen al 10 jaar het beleid in Glabbeek en kan uitpakken met een stevig rapport van realisaties, zeer gezonde gemeentefinanciën en de allerlaagste gemeentelijke belastingdruk van alle gemeenten in de ruime regio. “In oktober 2012 trokken we als enige partij naar de kiezer met ons financieel berekend dorpsplan, dat we tussen 2013 en 2018 volledig realiseerden en waarvoor we door de kiezer beloond werden met een volstrekte meerderheid van maar liefst 12 van de 17 zetels in de gemeenteraad, 5 van de 7 raadsleden in het bijzonder comité voor de sociale dienst en 6 van de 8 bestuurders in de raad van bestuur van het autonoom gemeentebedrijf”, stelt de burgemeester.

