‘Retro en oldtimers’ gaat door op nieuwe locatie op 7 augustus

Voortaan moet je in de Bredestraat in Neerlinter zijn, ter hoogte van huisnummer 158. Iedereen is er welkom voor een heuse oldtimermeeting met retromarkt. Op die markt vind je heel wat leuke vintage spullen. Verder is er ook livemuziek en wie honger of dorst heeft, kan terecht bij verschillende eet- en drankstandjes. Voor de kleinsten is er tot slot ook kinderanimatie voorzien. ‘Retro en Oldtimers’ gaat door op zondag 7 augustus tussen 10 en 18 uur. De toegang is volledig gratis.