Repair Cafe Linter met Plantenruilbeurs en Linter Stone

Buurtwinkels die verdwijnen, het is geen nieuw fenomeen. Regisseur Philippe Niclaes maakte er de documentaire ‘Zolang we nog kunnen’ over. Daarvoor ging hij langs bij drie winkels waaronder de ouderlijke zaak in Tienen. Al was het ‘draaien’ in die laatste toch net iets specialer. “Ode aan ons vader.”