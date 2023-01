Relax & Run is klaar met de line-up

Tienen Groene Pluim 2022 voor Kumtichco­mité

Elk jaar reikt Groen Tienen de Groene Pluim uit aan een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar verdienstelijk heeft gemaakt op sociaal, cultureel of ecologisch vlak. Het was federaal vicepremier Petra De Sutter die de prijs mocht uitreiken tijdens het jaarlijkse Groen Café van de Tiense groenen.

23 januari