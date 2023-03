Provinciaal meldpunt bacterievuur

Welke planten lopen risico? Naast appel- en perenbomen zijn de tuinplanten mispel, meidoorn of lijsterbes erg gevoelig. Staat jouw aangetaste plant niet tussen het lijstje van waardplanten voor bacterievuur? Dan is het een andere aandoening. Bacterievuur komt in sommige streken meer voor dan in andere. In het verleden werd 90% van de infecties in de provincies vastgesteld in het Hageland.