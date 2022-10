Poetsen bij mensen thuis als huishoudhulp, een dankbare job

Als huishoudhulp sta je vooral in voor de wekelijkse poets. Daarnaast kan je ook wat strijken, boodschappen doen, eten bereiden en kleine herstelwerkjes doen. Er is werk in overvloed als huishoudhulp. Dagelijks ontvangt VDAB heel wat vacatures voor huishoudhulpen, ook in jouw buurt. De verschillende dienstenchequekantoren hebben gegarandeerd een vacature die jou interesseert.

Wil je meer informatie over de job, de voordelen ervan en wat een opleiding tot huishoudhulp bij VDAB precies inhoudt? Kom dan zeker naar de infosessie op 12 en 24 oktober 2022 in werkwinkel Tienen, Academiestraat 2 in 3300 Tienen. We geven je graag meer tekst en uitleg.

Inschrijven voor de infosessie kan door te bellen of SMS’en naar Claudia Everarts via 0499 94 88 37 of door te mailen naar claudia.everaerts@vdab.be. Of schrijf je eenvoudig in via onze website vdab.be/opleiding. Je kan ook bellen naar ons gratis nummer 0800 30 700. Iedereen die interesse heeft in een job dicht bij huis en gemotiveerd is om aan de slag te gaan als huishoudhulp is welkom!