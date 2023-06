Pakjesautomaat in Orsmaal weer operationeel

Vrienden kopen verloeder­de spiegel­tent en steken ontelbare uren in restaura­tie: “We willen de kermis­vreug­de in de regio in leven houden”

Doorheen het Hageland was de ‘Spiegeltent Olympia’ van Luc Verdeyen uit Kortrijk-Dutsel een blikvanger op elke kermis. Helaas raakte de laatste jaren de tent serieus in verval en besloot Luc om zelf met pensioen te gaan. Vrienden Herman, Marc en Eddy besloten om de spiegeltent een grondige opknapbeurt te geven. Na talloze uren handwerk is het eindresultaat zondag in volle glorie te bewonderen. “Zelfs The Scabs hebben hier ooit in opgetreden.”