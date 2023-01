Omgevingsvergunning aangevraagd voor sportsite

Landen Premie voor mantelzor­gers

Woont u in Landen en ontvangt u uitkeringen in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering? Verblijft u nog in uw eigen thuisomgeving (of bij kinderen/familie, niet in een woonzorgcentrum)? Wil u de persoon die u helpt in het dagelijks onderhoud hiervoor graag een kleine beloning geven?

