Lize pakt uit met nieuwe bloemenautomaat: “Ideaal als je last minute aan een verjaardag denkt”

LinterSinds kort kan je in Drieslinter 24 uur op 24 bloemen kopen dankzij de bloemenautomaat van De Bloemtiek. Lize Coningx (29) startte de zaak op in 2018 en sindsdien gaat het pijlsnel voor haar. Ze begon ermee in bijberoep, maar sinds vorig jaar is ze 100 procent zelfstandige, mét een bloemenautomaat als paradepaardje.

“Ik ben een gediplomeerd bloemist die houdt van vernieuwing, eigenheid en originaliteit”, steekt Lize Coningx van De Bloemtiek van wal. Tot nu toe kon je je bestelling makkelijk afhalen of laten leveren, maar sinds enkele weken kan je ook terecht bij een heuse bloemenautomaat. “Een primeur in de ruime omgeving”, klinkt het.

De perfecte temperatuur

De automaat is 24 op 7 beschikbaar. “Ideaal als je last minute aan een verjaardag denkt, wordt uitgenodigd en niet met lege handen wil toekomen of op zondag naar de bakker gaat en je partner eens extra in de watten wil leggen”, geeft Lize mee. In de bloemenautomaat vind je boeketten voor elke gelegenheid en voor ieder budget. “We zorgen ervoor dat er zowel kleinigheidjes als mooi gevulde boeketten, bloemstukken en droogbloemenwerken in staan”, aldus Lize.

Het toestel is niet alleen uniek in de regio, het is ook een technisch hoogstandje. Binnenin de automaat is de temperatuur optimaal voor de kraakverse bloemen. Zo blijven ze zeker vers. De klanten kunnen zowel cash als met bancontact betalen. Je kan er zelfs een persoonlijke bestelling gaan ophalen. “Dan kan ze met een persoonlijke code voor jou gereserveerd worden om toch nog zonder problemen af te halen, ook na 18 uur”, zegt Lize.

Fysieke winkel

De automaat staat er nu al even en blijkt een succes te zijn. Hij wordt dan ook meerdere keren per dag bijgevuld. “Het is een meerwaarde die we aan onze klanten aanbieden, om zo onze topservice waarvoor we bekend staan verder door te trekken”, besluit Lize. Binnenkort zal er trouwens ook een fysieke winkel van De Bloemtiek openen. Die zal verschijnen op de Grote Steenweg 318 in Drieslinter.

