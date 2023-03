Linter schakelt versnelling hoger en gaat aantal laadpalen meer dan verdubbelen

Momenteel telt Linter vier publieke laadpalen. Twee in de Helen-Bosstraat en twee aan de Sint-Truidensesteenweg staan ter beschikking om je wagen op te laden. Aangezien we in de nabije toekomst meer en meer elektrisch zullen gaan rijden, schakelt Linter een versnelling hoger. “Dit jaar gaan we er een tweetal aan de basisschool De Zandloper voorzien”, zegt burgemeester Marc Wijnants (Cd&v). In 2024 komen er nog een viertal aan de sport- en recreatie site.”