Kindje (3) sterft aan buitenschoolse kinderopvang in Linter, mama kwam peuter met fiets ophalen: “Wellicht overleden door val, niet door aanrijding”

In Wommersom, een deelgemeente van Linter in Vlaams-Brabant is maandagavond een driejarig kind om het leven gekomen. Volgens burgemeester Marc Wijnants (CD&V) was de moeder haar kindje komen ophalen aan de buitenschoolse kinderopvang. Ze zette de peuter in een kinderstoel achteraan op haar fiets, maar zou dan gestruikeld zijn. Net op dat moment passeerde een wagen.

KIJK. De burgemeester van Linter vertelt hoe het ongeval kon gebeuren:

In de Zandstraat in Wommersom kwam een moeder haar kind met de fiets ophalen aan een buitenschoolse kinderopvang. Volgens buurtbewoners zou het kind gevallen zijn en vervolgens zijn aangereden door een wagen, maar over de juiste omstandigheden bestaat nog veel onduidelijkheid.

“Wij werden omstreeks 18.45 uur verwittigd van de feiten”, zo meldt Sarah Callewaert, woordvoerder van het Leuvense parket maandagavond. “De juiste volgorde waarin de feiten hebben plaatsgevonden, is nog allesbehalve duidelijk. Wel is het zo dat het zwaargewonde kind naar het ziekenhuis werd overgebracht terwijl het onderweg gereanimeerd werd, en dat het helaas in het ziekenhuis is overleden. De autobestuurder die bij de feiten betrokken was, heeft een alcohol- en drugtest afgelegd en bleek niet onder invloed. We hebben een verkeersdeskundige aangesteld om de omstandigheden te onderzoeken.”

“Het is een droevige samenloop van omstandigheden, we leven enorm mee met het gezin”, reageert burgemeester Marc Wijnants. “Het ongeval gebeurde vlak bij de crèche waar het kind opgevangen werd. De mama had haar fiets in de hand met het kind in de kinderstoel achteraan op de fiets. De mama is gestruikeld waardoor de fiets op het wegdek is gevallen. Op dat moment passeert er net een auto. Het parket is nog bezig met het onderzoek, maar volgens de eerste vaststellingen zou het kindje overleden zijn door de val en niet door de wagen die passeerde. Het kindje droeg geen helm. Zowel de mama als de chauffeur krijgen psychologische hulp. We leven enorm met hen mee. Hier zijn geen woorden voor.”

