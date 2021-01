Jongen (16) stapt af en wordt gegrepen door auto die bus voorbijsteekt: slachtoffer in levensgevaar naar ziekenhuis

Tienen Zuid-Oost Hageland maakt zich klaar voor komst vaccinatie­cen­tra

7 januari De eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland (ELZOH) die actief is in Tienen, Hoegaarden, Landen, Linter, Zoutleeuw, Boutersem, Kortenaken, Geetbets en Glabbeek, maakt zich op voor de komst van twee vaccinatiecentra. Volgens de richtlijnen van Vlaanderen moet men trachten om per 100.000 inwoners twee vaccinatiecentra op te richten”, zegt voorzitter van ELZOH Ine Tombeur. “In Tienen komt er zeker eentje, dat is de grootste gemeente ook. In de loop van volgende week bekijken we met de verschillende besturen en de huisartsenkring op welke locatie het tweede centrum kan komen. We zitten in een vrij landelijke regio, mogelijk opteren we ook nog voor een mobiel vaccinatiecentrum.”