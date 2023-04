Inzameling land- en tuinbouwfolies van land-en tuinbouwers

Wil jij meer weten over mobiliteit in Landen

Meer weten over mobiliteit in Landen? Hou alvast de datum van woensdag 26 april vrij. Lokaal bestuur Landen heeft vorig jaar hard gewerkt aan een nieuw mobiliteitsplan. Men startten met een grootschalige bevraging bij onze inwoners, zodat ze duidelijk de knelpunten en kansen in kaart konden brengen. Nadien organiseerden ze een aantal participatiemomenten, om zo samen een aantal bouwstenen te bepalen en van daaruit concrete voorstellen te bespreken.