Inbrekers slaan tweemaal toe in zelfde straat

Glabbeek Glazuurpar­king wordt vernieuwd tot een moderne dorpspar­king

De Glazuurparking is geen gemeentelijke eigendom, maar is eigendom van de kerkfabriek van Glabbeek en de vzw Glazuur. Sinds de aanleg van deze parking in 1980 heeft deze intussen al meer dan 40 jaar een semi openbaar karakter. “Door het officialiseren van een medegebruik voor openbaar nut van deze parking kunnen we als gemeente investeren in de heraanleg van de versleten parking tot een moderne parking in ons dorpscentrum.”

14 juni