Inbrekers maken grote wanorde

tienen BELOOFD IS BELOOFD. Kan de Tienenaar binnenkort weer een frisse duik nemen in de Viander? Hoe staat het met de Grote Markt? En wat met het afvalbe­leid?

De bestuursperiode van uw gemeentebestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Tienen, een stad die droomt van een mooie Grote Markt maar ook de Viander in haar oude glorie van weleer wil zien schitteren.

31 mei