Huldiging sportkampioenen

Zoutleeuw Gezellen van Vliebergh zorgen voor kerstsfeer met komedie ‘Jezus, Maria, Jozef’

Dit weekend staat de Koninklijke Toneelvereniging Gezellen van Vliebergh opnieuw op de planken. Ze brengen een komedie in ware kerststijl in GC De Passant in Zoutleeuw. ‘Jezus, Maria, Jozef’ moet het publiek meteen in de juiste sfeer brengen, nu overal weer kerstbomen en lichtjes opduiken.

18:57