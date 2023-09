Hondenloopweide voor viervoeters en baasjes

Zestiger mag aan rechter uitleggen waarom hij politie jarenlang bestookt met lasterlij­ke brieven en mails: “Jullie zijn een bende circusapen”

Dat Luc B. (61) uit Tienen graag in zijn pen kruipt, is een understatement. Mail- en briefgewijs schoot hij drie jaar lang met scherp op alles wat van ver of dichtbij op een overheidsinstantie leek. Het was vooral de politiezone Getevallei die de kop van jut bleek. Nu riskeert de zestiger zes maanden cel voor zijn geschreven scheldtirades. “Iedereen mag zijn mening hebben, maar dit gaat er los over.”