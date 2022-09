Grote Ge(k)te-feest was weer een succes en kondigt groot nieuws aan

Glabbeek Lezing met voormalig F16-pi­loot Peter Celis en auteur van het boek over piloot Blenkinsop op 11 november

Op 11 november organiseert het gemeentebestuur traditioneel Glabbeek Herdenkt met een bloemenhulde aan de oorlogsmonumenten (8u-9u) en een muzikaal opgeluisterde herdenkingsviering (9.30 uur) in de kerk van Wever. Aansluitend gaat er om 10.30 uur een lezing door in PC Solveld in Wever over oorlogsverhalen uit ons dorp en de regio. Dit jaar hebben we als spreker luchtmachtofficier Peter Celis, die een lezing zal geven over zijn boek over een Canadese piloot die met zijn bommenwerper crashte en onderdook in onze regio.

7 september