Grootschalig landbouwplateau krijgt opnieuw kleinschalige landschaps- en natuurversterking

Jan Withofs krijgt eerste ‘Gouden Appel’ voor promotie van Haspen­gouws fruit

De Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers heeft een nieuw initiatief in het leven geroepen om wie het Haspengouws fruit promoot, in de bloemetjes te zetten. Enkele keren per jaar wordt voortaan de Gouden Appel uitgereikt aan een instelling, bedrijf, organisatie, horecazaak of dienst. Dit keer was de eer aan Jan Withofs van horecazaak Het Veilinghuis in Sint-Truiden.