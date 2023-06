Goed nieuws voor het Waterhof in Melkwezer

Week nadat chihuahua aan boom werd gebonden baasje nog steeds spoorloos : “Wie adopteert hond van 13 jaar?”

In het Warandepark in Diest trof een toevallige voorbijganger vorige week een chihuahua aan die vastgebonden was aan een boom. Het diertje werd overgebracht naar het politiebureau en de agenten opende een onderzoek naar de mogelijke eigenaars van de achtergelaten hond. Hiervoor vroeg men de hulp van de bevolking en riep men op om getuigen of iemand dat misschien de hond kende. Intussen ziet het er niet zo goed uit om het baasje te identificeren en zit het hondje in het asiel. Volgende week zal het dus ter adoptie komen. Maar wie wil zo een diertje dat al op leeftijd is?.....