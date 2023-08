Bacterie­vuur herkennen en bestrijden

De fruitsector speelt een belangrijke rol in de economische ontwikkeling van Zoutleeuw. Bacterievuur vormt hierbij een belangrijke bedreiging. De aanwezigheid van deze ziekte in een bepaald gebied maakt de fruitexport naar landen zoals Brazilië en China onmogelijk. We vragen onze inwoners daarom om extra alert te zijn.