Open Monumenten­dag in Tienen in teken van kapelle­tjes

Dit jaar staat Open Monumentendag in Tienen in het teken van het klein religieus erfgoed. Enkele kapellen zijn uitzonderlijk te bezoeken op zondag 10 september. Met een stadswandeling, fietstocht, een tentoonstelling in de kapel van Breisem en een gegidst bezoek in en rond Breisem staan er vier uiteenlopende activiteiten op de planning.