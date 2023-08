Zinkgat opgedoken in Klinieks­traat, ziekenhuis enkel te bereiken via tegenover­ge­stel­de richting

Tienen is een zinkgat rijker; ditmaal eens niet in het begijnhof, wel in de Kliniekstraat in Tienen. Politie heeft dan ook met onmiddellijk ingang de straat afgesloten voor alle verkeer, het ziekenhuis is dus enkel te bereiken via de tegenovergestelde rijrichting.