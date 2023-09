Vorig jaar opende Truiense Freinet­school nét niet, dit jaar verwelkomt Nachtegaai voor het eerst 40 kinderen: “Nu is het voor echt”

Een jaar geleden had de Truiense freinetschool Nachtegaai al eens plannen om op 1 september de eerste leerlingen te verwelkomen, maar die datum haalde de school nét niet. Te weinig inschrijvingen zorgden ervoor dat de leerlingen en leerkrachten in allerijl op zoek moesten naar een nieuwe plek voor het schooljaar. Dit jaar openen de deuren van Nachtegaai wel op 1 september en mogen de 40 leerlingen morgen kennismaken met hun gloednieuwe school. “Als we dit schooljaar opnieuw die kaap van 37 kindjes niet gehaald hadden, zouden we de boeken dichtdoen”, vertelt coördinator Goedele Vertessen. “Het is hier dus nog heel spannend geweest.”