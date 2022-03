Gemeente stelt assistentiewoningen ter beschikking voor Oekraïnese vluchtelingen : “Huisraad en helpende handen welkom”

“Het is hartverwarmend”, begint burgemeester Marc Wijnants. “Te zien dat deze omstandigheden en oorlogsgruwel het beste in de mensen van onze gemeente naar boven brengt. Ik merk een heuse golf van solidariteit die op gang komt. Daar zijn we dankbaar voor. Het gemeentebestuur en woonzorgcentrum Sorgvliet dragen hun steentje bij en kunnen voor vluchtelingen uit Oekraïne zestien assistentiewoningen aanbieden.”

“Deze assistentiewoningen werden pas enkele maanden geleden in gebruik genomen”, vertelt Sofie Marckx, directeur van Woonzorgcentrum Sorgvliet. ‘We gaan voor de vluchtelingen drie woningen inrichten met twee slaapkamers en dertien met één slaapkamer. In deze assistentiewoningen zijn al een volwaardige keuken (met kookplaat en ijskast) en een badkamer aanwezig.”

Nood aan....

“Wat voorlopig niet gezocht wordt is kledij of eten. Alle hulp wordt enorm geapprecieerd, maar om alles in goede banen te leiden, moet iedere gift aangemeld worden bij Beleidscoördinator Mens Katrien Bruyninckx, ook voor concrete afspraken van levering op het nummer 0495 44 68 45 of per mail via katrien.bruyninckx@linter.be” voegt de burgemeester er nog aan toe.