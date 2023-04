Gedeeltelijk bewolkt weer in Linter vanochtend

Stille rouwstoet van 400 deelnemers herdenkt verongeluk­te Ranim (3): “Dit had ons ook kunnen overkomen”

Het kleine Wommersom is in diepe rouw na het tragische ongeval dat begin deze week het leven kostte aan de driejarige Ranim, het meisje met de eeuwige glimlach. Om het verdriet een plaats te geven vond vanavond een twee kilometer lange rouwstoet plaats in het kleine dorp. Voor organisator Ron Daniels (35) een manier om de ouders van het kindje een hart onder de riem te steken, en Ranim voor altijd op te nemen in de gemeenschap. Zelfs de hemel huilde.