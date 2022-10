Einde onttrekkingsverbod Vlaams-Brabant

Tienen 27 zorgorgani­sa­ties gaan op zoek naar helpende handen tijdens eerste vrijwilli­gers­beurs

We weten intussen helaas wel dat in de zorgsector handen te kort komen. Niet enkel zorgpersoneel is een knelpuntberoep, ook aan vrijwilligers is er een nood. Klinkt misschien raar, maar zij kunnen meehelpen aan een wereld van verschil. Liefst 27 zorginstellingen zoeken naar zulke mensen die mee het verschil kunnen maken. Misschien kan jij hier deel van uitmaken.... ontdek het tijdens de eerste vrijwilligersbeurs nu dinsdag in zaal Manège.

6:00