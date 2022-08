Duurzame toekomst voor Gete-dorpen

​De ruimtelijke structuur in de Getevallei is momenteel aangetast door versnipperde bebouwing. Dat heeft geleid tot een afname van de open ruimte, minder lokale handel en voorzieningen en mobiliteitsproblemen in de kernen. ​Daarom maken de provincie Vlaams-Brabant, het Regionaal Landschap Zuid-Hageland en de 6 gemeenten werk om de historische dorpenstructuur in de streek een duurzame toekomst te geven.

Getestreek

Gezamelijk verhaal

“We leggen hiermee een goede basis voor het ruimtelijk beleid in de dorpen van de Getestreek”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning. “Hopelijk vinden de inwoners in deze visie een gezamenlijk verhaal waardoor ze enthousiast worden om samen te werken aan de inrichting van hun dorp. Tegelijk scheppen we een duidelijk kader voor eigenaars en ontwikkelaars die iets willen realiseren in de dorpen, zodat de discussies rond het aantal toegelaten woningen en de bouwhoogte worden vervangen door gesprekken over kwaliteit en dorpse identiteit van de projecten.”

Getecafés

Op basis van dit beleidskader gaan de provincie en de gemeenten samenwerken aan de verdere verankering, aanvulling en realisatie van deze toekomstvisies. ​Ook worden er de komende maanden een aantal ‘Getecafés’ georganiseerd om deze visie te delen met geïnteresseerde inwoners en om hun bedenkingen of ideeën mee te nemen in het verdere traject. ​Deze Getecafés vinden plaats op : 6 september om 19.30 uur in Geetbets (The Palace, Statieplein, Steenstraat 16); 20 september om 19.30 uur in Landen (OC Wing in Neerwinden); 29 september om 19.30 uur in Linter (‘s Hertogenhof in Melkwezer) en op 4 oktober om 19.30 uur in Zoutleeuw (Bij Juliaan, Steengrachtstraat 19 in Budingen)