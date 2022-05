Diensten van gemeente en OCMW samen gehuisvest in verbouwd gemeentehuis; kom eens langs op 15 mei

“Met de interne verbouwing hebben we de beschikbare ruimte beter kunnen benutten waardoor ook de diensten van het OCMW voortaan in het gemeentehuis ondergebracht zijn. Tot voor kort waren de diensten van het OCMW nog gehuisvest in een apart gebouw in Drieslinter. Door alles samen te brengen op één locatie, kunnen we de dienstverlening verbeteren en besparen we op onderhoud en verwarming van een tweede gebouw. Het oude gebouw van het OCMW zal tijdelijk verhuurd worden aan het Wit-Gele Kruis. Later dit jaar zal het gebouw via een openbare verkoop verkocht worden”, zegt burgemeester Marc Wijnants.