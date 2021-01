"Die man had Aiko al bij de oren vast” : Cindy zoekt getuigen van de poging van diefstal van haar Engelse cocker

Glabbeek Bart Seghers (65) is overleden

10 januari Bart Seghers uit Attenrode-Wever (Glabbeek) is overleden. De man werd 65 jaar. Bart was jarenlang actief in de politiek voor Samen-Groen. Hij was ook bestuurder van het autonoom gemeentebedrijf AGC van januari 2019 tot februari 2020. De man was op heel wat vlakken actief in de gemeente en was ook sociaal geëngageerd. Zo fietste hij in de zomer van 2019 maar liefst 1.000 kilometer naar Rocamadour in Frankrijk om Zorgcirkels Jongdementie te sponsoren, een Leuvense organisatie waar hij zelf actief was als buddy.