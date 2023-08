De Fietseling

Kinder­crèche, school en festival­ter­rein kampen met waterover­last: “Maar gelukkig krijgen we hulpen uit alle hoeken”

Het hevige onweer dat vrijdag over ons land trok, heeft onze regio niet gespaard. Heel wat mensen in Zoutleeuw kregen met wateroverlast te kampen. Op de N3 lag de weg er gevaarlijk glad bij en in een kinderopvang en school liep het water langs het dak naar binnen. Ook het festival Bunge Live moest alles uit de kast halen om hun bezoekers een fijne én vooral droge dag te bezorgen.