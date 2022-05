Dame aangereden op parking, slachtoffer loopt open beenbreuk op

TIENEN Tiens ereschepen Patrick Grootjans (70) overleden: “Een politieke kuitenbij­ter, maar een ‘gentleman’ in alle opzichten”

Patrick Grootjans, ex-sp.a en ereschepen in Tienen, is in de nacht van vrijdag op zaterdag op 69-jarige leeftijd overleden. Grootjans was 36 jaar politiek actief, tot daar in 2018 een einde aan kwam. Bij zijn nieuwe politieke partij Tienen Plus, waar hij onderdak vond, slaagde hij er toen niet in om een zetel in de gemeenteraad te bemachtigen.

15 mei