CO-preventie bij je thuis in vier duidelijke actiepunten

Zoutleeuw Pas op voor koolstofmo­noxi­de­ver­gif­ti­ging

Elk jaar sterven in België ongeveer 30 tot 50 mensen door CO-vergiftiging en worden 1.000 slachtoffers in het ziekenhuis opgenomen na koolstofmonoxide-vergiftiging. Slechte verluchting (ook in nieuwe huizen: te sterk geïsoleerd): tekort aan verse lucht zorgt voor CO-vorming in een verwarmingstoestel. Oudere waterverwarmers en badgeisers zijn over het algemeen minder veilig dan nieuwe. De schoorsteen is niet aangepast aan krachtige, nieuwe toestellen of is slecht onderhouden.

18 oktober