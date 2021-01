Cindy zoekt getuigen van poging diefstal van haar Engelse cocker: “Hij was Aiko al over de tuinmuur aan het tillen aan zijn oren”

Tienen H. Hart ziekenhuis zoekt vrijwilli­gers voor vaccinatie­cen­tra in Tienen en Landen

18 januari Voor de ondersteuning van de vaccinatiecentra in de eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland is het regionaal ziekenhuis H.Hart Tienen op zoek naar vrijwilligers. Verpleegkundigen, artsen, studenten of gepensioneerden met een medische achtergrond kunnen zich kandidaat stellen om te prikken. Ook mensen die administratief of logistiek kunnen ondersteunen zijn welkom.