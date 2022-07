Bestelwagen en wagen botsen : drie gewonden

Tienen Hakendove­naars blij met erkenning Paardenpro­ces­sie als Immateri­eel Cultureel Erfgoed : “Deze erkenning is voor iedereen die deze traditie mogelijk maakt”

Meer dan een jaar geleden startte het Processiecomité van Hakendover in samenwerking met de stad Tienen een traject op voor de opname van de Paardenprocessie in de Vlaamse inventaris voor het Immaterieel Cultureel Erfgoed. De aanvraag is goedgekeurd waardoor de Paardenprocessie van Hakendover nu een plaats heeft gekregen op deze lijst. Het Tiense dorp Hakendover telt slechts 1.500 inwoners, maar is tijdens de paasdagen groots. En of men hier blij om is met deze erkenning....

5 juli