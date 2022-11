Beker van Linter op 22 en 24 november

Glabbeek In 2023 stijgt alweer geen enkele (verdoken) gemeentebe­las­ting (en dat al 10 jaar...)

Geen enkele gemeentebelasting is de voorbije tien jaar in Glabbeek gestegen. En ook in 2023 zal er geen gemeentebelasting stijgen. Op 1 januari 2023 laat Ecowerf wel de tarieven voor afvalophaling en de gemeentelijke containerparken stijgen. Maar net zoals bij de prijsstijgingen voor afval in 2015 en 2020 zal Glabbeek ook deze in 2023 niet doorrekenen aan zijn inwoners.

14 november