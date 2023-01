Asbestattest verplicht

Vlaams-Brabant In het spoor van Tom Waes: fiets de Romeinen achterna vanuit Tienen

Zin om er even tussenuit te knijpen? Wij selecteren elke week de mooiste fiets- en wandelroutes in Vlaanderen: eentje in elke regio. Deze week staat alles in het teken van ‘Het Verhaal van Vlaanderen’. Zo fiets je vanuit Vlaams-Brabant helemaal naar Tongeren om daar ons Gallo-Romeins verleden te ontdekken. Net zoals Tom Waes elke zondagavond op tv doet.

19 januari