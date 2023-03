Acht maanden cel voor money mule die bankrekening ter beschikking stelt van oplichters

De twee slachtoffers vielen in mei en juni 2021 te betreuren in Oudenaarde en Sint-Gillis-Waas. Ze kregen een phishing-bericht toegestuurd waar zogezegd werd gestrooid met Covid-19-toeslagen, maar niets was minder waar. De gewiekste oplichters konden zo in totaal met 2.320 euro aan de haal gaan. Geld dat werd overgeschreven naar de rekening van Dylan G. uit Linter. Het bedrag werd altijd meteen opgestreken door de oplichters zelf. Maar het was G. zelf die zich in de rechtbank moest verantwoorden voor onder meer oplichting. De man daagde niet op, maar de feiten werden wel bewezen geacht. Hij gaf ook toe dat hij zijn bankkaart had uitgeleend aan een derde,, maar die kon buiten schot blijven. G. kreeg acht maanden cel en 1.600 euro boete.